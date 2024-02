Intesa Sanpaolo SPA Aktie: Besser könnte es gar nicht laufen!

Weitere Suchergebnisse zu "Edenred":

Anleger: Das Anleger-Sentiment bezüglich Intesa Sanpaolo Spa basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über das Unternehmen diskutiert, wobei an sechs Tagen positive Themen dominierten und an fünf Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden keine besonders positiven oder negativen Themen identifiziert. Basierend auf diesem Stimmungsbild erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Tiefgreifende und automatische Analysen der Kommunikation zeigen, dass in letzter Zeit vor allem "Gut"-Signale im Vordergrund standen. Daraus ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Bewertung für Intesa Sanpaolo Spa auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der Intesa Sanpaolo Spa von 2,825 EUR ist mit einer Entfernung von +12,1 Prozent vom GD200 (2,52 EUR) aus charttechnischer Sicht ein "Gut"-Signal. Im Gegensatz dazu weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 2,75 EUR auf. Dies führt zu einem "Neutral"-Signal, da der Abstand +2,73 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Kurs der Intesa Sanpaolo Spa-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Sentiment und Buzz: In den letzten Wochen konnte keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Intesa Sanpaolo Spa festgestellt werden. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion oder die Veränderung der Anzahl der Beiträge wurden keine signifikanten Unterschiede festgestellt. Daher erhält Intesa Sanpaolo Spa in diesem Bereich ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung.

Dividende: Derzeit schüttet Intesa Sanpaolo Spa höhere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Handelsbanken, mit einem Unterschied von 2,96 Prozentpunkten (2,96 % gegenüber 0 %). Aufgrund dieser großen Differenz wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Gut" eingestuft.