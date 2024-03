Intesa Sanpaolo SPA Aktie: Die Anleger zögern noch, warum eigentlich?

Weitere Suchergebnisse zu "Intesa Sanpaolo SpA":

Die Stimmung der Anleger gegenüber Intesa Sanpaolo Spa war in den letzten Tagen größtenteils positiv, wie aus Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. Es gab acht positive und fünf negative Tage, wobei an einem Tag keine eindeutige Richtung erkennbar war. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Intesa Sanpaolo Spa daher eine "Gut"-Einschätzung. Allerdings wurden in derselben Zeit mehrere Handelssignale berechnet, wobei die Mehrheit in die "Schlecht"-Richtung zeigte. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung für die Optimierungsprogramme. Insgesamt erhält Intesa Sanpaolo Spa von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.

Die Dividendenrendite beträgt in Bezug auf das aktuelle Kursniveau 2,96 Prozent und liegt damit 2,96 Prozent über dem Branchendurchschnitt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung der Redaktion bezüglich der Dividendenpolitik von Intesa Sanpaolo Spa. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Intesa Sanpaolo Spa-Aktie für die letzten 200 Handelstage aktuell bei 2,54 EUR. Der letzte Schlusskurs (2,95 EUR) weicht somit +16,14 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet wird. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (2,78 EUR) zeigt, dass der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt liegt (+6,12 Prozent), was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Intesa Sanpaolo Spa-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Intesa Sanpaolo Spa beträgt aktuell 3,75 Punkte, was darauf hinweist, dass die Aktie momentan überverkauft ist und daher als "Gut" eingestuft wird. Beim 25-Tage-RSI hingegen ist Intesa Sanpaolo Spa weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Unterm Strich wird Intesa Sanpaolo Spa daher mit "Gut" für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.