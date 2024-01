Intesa Sanpaolo SPA Aktie: Anleger werden sich richtig freuen!

Die technische Analyse der Intesa Sanpaolo Spa-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 2,48 EUR liegt. Der aktuelle Schlusskurs von 2,7555 EUR weicht somit um +11,11 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet wird. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, liegt dieser bei 2,66 EUR, was einer Abweichung des letzten Schlusskurses um +3,59 Prozent entspricht. Auf dieser kurzfristigeren Basis erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält die Intesa Sanpaolo Spa-Aktie also für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor, hat die Intesa Sanpaolo Spa-Aktie eine Rendite von 71,45 Prozent erzielt, was deutlich über der Branche liegt. Die "Handelsbanken"-Branche wiederum verzeichnet eine mittlere Rendite von 0 Prozent, auch hier liegt die Intesa Sanpaolo Spa deutlich darüber. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ebenfalls ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Intesa Sanpaolo Spa höhere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Handelsbanken. Der Unterschied beträgt 2,96 Prozentpunkte (2,96 % gegenüber 0 %), was zu einer "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

Fundamental betrachtet liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Intesa Sanpaolo Spa mit 48,01 auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt. Die Branche "Handelsbanken" weist einen Wert von 0 auf. Die Aktie erhält somit eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien, da sie weder unter- noch überbewertet ist.