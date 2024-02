Intesa Sanpaolo SPA Aktie: Am Scheideweg

Weitere Suchergebnisse zu "Intesa Sanpaolo SpA":

Die Stimmungslage unter den Anlegern in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. Positiven Themen dominierten die Diskussion an sieben Tagen, während an vier Tagen negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es verstärkte positive Gespräche über das Unternehmen Intesa Sanpaolo Spa. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut". Statistische Auswertungen großer historischer Datenmengen ergaben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Verkaufssignalen. Es wurden 5 "Schlecht"-Signale im Vergleich zu einem "Gut"-Signal auf der Basis der Kommunikation festgestellt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führte. Insgesamt ergibt sich daraus eine "Gut"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

Ein bekanntes Instrument der technischen Analyse zur Einschätzung, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, ist der Relative Strength Index (RSI). Für Intesa Sanpaolo Spa betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 34,98 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI von 33,7 zeigt an, dass die Aktie als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt wird Intesa Sanpaolo Spa für den RSI-Punkt als "Neutral" eingestuft.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Intesa Sanpaolo Spa liegt bei 48, was im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Handelsbanken" auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt liegt. In fundamentalen Kriterien wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Intesa Sanpaolo Spa derzeit 2, was eine positive Differenz von +2,96 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Handelsbanken" ergibt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Intesa Sanpaolo Spa von Analysten eine "Gut"-Bewertung.