Intesa Sanpaolo SPA Aktie: Alles unter Kontrolle?

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie der Intesa Sanpaolo Spa als Neutral-Titel einzustufen. Der Index bewertet die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen Werte zwischen 0 und 100 zu. Für die Intesa Sanpaolo Spa-Aktie ergibt sich ein Wert von 31,44 für den RSI7 und 35,73 für den RSI25, was zu einer "Neutral"-Empfehlung für beide Zeiträume führt und somit zu einem Gesamtranking von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie spielt auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet. In dieser Analyse zeigte die Intesa Sanpaolo Spa interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ändert sich stark, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt, während die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen zeigt und damit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung.

Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Intesa Sanpaolo Spa wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert. Das Stimmungsbarometer zeigte über den gesamten analysierten Zeitraum in die positive Richtung. Auch aktuell, in den letzten ein bis zwei Tagen, sind es vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung.

Zudem schüttet Intesa Sanpaolo Spa höhere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Handelsbanken, mit einer Differenz von 2,96 Prozentpunkten. Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Gut".