Intesa Sanpaolo-Aktie: Gute Signale vom Anleihemarkt

Weitere Suchergebnisse zu "Intesa Sanpaolo":

Am Montag geht es für die Aktie der größten italienischen Bank Intesa Sanpaolo (WKN: 850605) weiter nach oben. +1,5% kann das Papier zulegen und liegt damit auf Sicht eines Monats bereits fast 10% im Plus. Doch was treibt die Anteilsscheine jetzt an? Und wie kann es weitergehen?