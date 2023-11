Interview mit einem Finanzblogger und Dividenden-Strategen

In dem Interview gibt Alex Fischer Einblicke in seinen finanziellen Erfolg, die Überwindung von Hindernissen und seine einzigartige Anlagestrategie.

In einer aufschlussreichen und tiefgründigen Gesprächsrunde, zwischen Eulerpool und Alex Fischer, gewährt die bekannte Persönlichkeit Alex Fischer einen Einblick in seine Gedanken und Ansichten. Eulerpool, bietet mit diesem Dialog eine weitere Perle seiner Reihe von Gesprächen mit einflussreichen Persönlichkeiten.

Das Interview deckte eine Bandbreite an Themen ab, von globaler Relevanz bis hin zu spezifischen Brancheneinblicken. Fischer, der für seine Fähigkeit bekannt ist, tiefgründige Analysen mit praktischer Weisheit zu verknüpfen, bot erhellende Kommentare zu jedem Thema, das zur Sprache kam.

Wie hast du deine Leidenschaft für Finanzen entdeckt und was hat dich dazu inspiriert, diesen Weg als Blogger/Influencer/Reisender zu verfolgen?

Alex Fischer: Mittlerweile betreibe ich seit 24 Jahren Webseiten und Online-Projekte. Dadurch, dass ich schon immer gut verdient und gespart habe, musste das angesammelte Kapital investiert werden. Für diesen Weg habe ich damals im Jahr 2009 meinen Finanzblog www.reich-mit-plan.de gestartet. Damals gab es noch keine Finfluencer und der Fokus lag auch nicht darin Reichweite aufzubauen, um mit Affiliate-Links Geld zu verdienen. Mein ursprüngliches Ziel war einfach nur Selbstdisziplin durch das öffentliche Tracking meines Vermögensaufbaus. Anfangs ging es noch viel um Einkommensmaximierung und das Optimieren meiner Ausgaben. Später dann mehr darum, wie ich meine Vermögensstruktur aufstelle und seit 2012 widme ich mich ausschließlich dem Thema Dividendenstrategie. Ich war im Grunde schon immer auf der Suche nach alternativen und vor allem passiven Einkommensquellen. Dividenden eignen sich hierfür ideal. 2015 habe ich dann meine eigene Dividenden-Anlagestrategie veröffentlicht, die ich Dividenden-Alarm nenne und die mir hilft in jeder Marktphase zu wissen, was ich tue.

Welche Hindernisse musstest du überwinden, um dahin zu kommen, wo du heute bist?

Alex Fischer: In der Tat gab es in den 24 Jahren viele Hindernisse und Probleme, die aufkamen. Man denkt immer, dass man einen langen Weg geht und langsam einem mitten auf dem Weg liegenden, großen Stein entgegenläuft, den man aus dem Weg räumen muss. In der Realität ist das meist anders. Man läuft einen schmalen und steinigen Weg entlang und auf einmal fällt einem ein riesiger Felsbrocken auf die Füße. Wenn man sich nicht schnell genug befreit, wird man den Weg nicht weiterlaufen können. Aber ja, irgendwie habe ich viele dieser Steine aus dem Weg räumen können und kann heute auf mein erfolgreichstes Jahr (2023) als Unternehmer blicken! Kurz noch ein paar Beispiele, welche Herausforderungen zu bewältigen waren. Durch politische Entscheidungen sind von heute auf morgen vierstellige monatliche Einnahmen bei gewissen Online-Projekten weggebrochen. Suchrankings verändern den Traffic deiner Projekte und reduzieren damit direkt die Einkünfte aus verschiedenen Einkommensquellen. Neue Techniken bringen alte Einkommensquellen zum Erliegen. Rechtliche Angriffe von narzisstischen Konkurrenten, die dir deinen Erfolg nicht gönnen, kosten dich Nerven & Geld. Webseiten, die aufgrund technischer Probleme und fehlender Backups ausfallen, müssen komplett neu aufgebaut werden. Um dauerhaft Spaß an seiner Arbeit zu haben, braucht es gute Prozesse, hilfreiche Mitarbeiter, ein starkes Selbstbewusstsein, eine stetige Selbstmotivation und einen hohen Grad an Unabhängigkeit.

Gab es bestimmte Bücher, Personen oder Ereignisse, die besonders prägend für deinen Einstieg in die Finanzwelt waren?

Alex Fischer: Bei Büchern ist es immer eine Frage, was einen selbst interessiert und am Ende positiv beeinflusst hat. Damals in jungen Jahren waren es die Bücher von Bodo Schäfer. Sie halfen mir, mich zu fokussieren und meinen Weg zu finden. Heute würden mir diese Bücher kaum noch helfen, aber ich empfehle sie jedem der am Anfang steht. Denn meist steht man dort allein. Der Freundes- und Bekanntenkreis ist hier oft nicht hilfreich, wenn man neue, andere Wege gehen möchte. Bodo hilft dir dabei! Ich gehe mittlerweile meinen eigenen Weg und habe aus vielen meiner Erfahrungen gelernt und daraus mein eigenes Konstrukt geschaffen – und natürlich auch Bücher darüber geschrieben. Wichtig ist es zu lernen, Entscheidungen zu treffen. Menschen, die keine Entscheidungen treffen können, nehmen wir als schwache Menschen wahr. Ich entscheide praktisch alles selbst und immer zu meinem Wohle. Das kann ich tun, da ich mir eine sehr große Unabhängigkeit in vielen Dingen geschaffen habe. Was tut mir gut? Was hilft mir? Was bringt mir nichts? Auf was und wen kann ich verzichten? Wen möchte ich in meinem Umfeld haben? Wie arbeite ich effektiv? ... Um selbstbestimmt Leben und arbeiten zu können, muss man lernen Entscheidungen zu treffen. Dies ist ein langer Prozess, hilft aber in allen Lebenslagen und ein Leben lang.

Wie würdest du deinen Stil oder Ansatz beschreiben, wenn es darum geht, finanzielle Themen zu erklären und zu präsentieren?

Alex Fischer: Ich würde sagen, ich agiere systematisch, konsequent, rational und pragmatisch. Ich wähle immer eine einfache Vorgehensweise und fokussiere mich auf das, was funktioniert und reduziere die Punkte, die nicht funktionieren. Daraus entstanden ist meine eigene Anlagestrategie, basierend auf Dividendenaktien. Ich sammle nur bei Unterbewertung Aktien ein und verkaufe teure Werte. Seit Launch meiner Strategie im Jahr 2015, erziele ich im Schnitt pro Jahr ein Ergebnis von gut 19%, übertreffe damit langfristig gesehen vergleichbare und alternative Anlagemöglichkeiten und habe zudem noch einen überdurchschnittlich hohen Dividendenertrag.

Was glaubst du, unterscheidet deinen Blog/deinen Kanal von anderen in der Branche?

Alex Fischer: Viele Jahre konnte ich den Wandel in der Szene beobachten. Mittlerweile habe ich das Gefühl, dass der Großteil nur noch versucht sich mit seichtem Content eine Reichweite aufzubauen, um damit Affiliate-Einnahmen zu erzielen. Es gehört nicht viel dazu seinen Followern kostenlose Depots vorzustellen und dafür eine Provision zu kassieren. Die Frage ist, wie authentisch will man sein, wenn man alle paar Tage und Wochen immer andere Produkte vorstellt. Die meisten verkaufen sich damit unter Wert und zeigen, dass sie keinen wirklichen Mehrwert liefern können. Im Sinne von Lösungen für Probleme ihrer Follower. Die "es darf nichts kosten" Mentalität steht dem auch noch im Weg. Dabei wäre es ein leichtes, echtes vorhandenes Know-How in Produkte fließen zu lassen, die ihren Kunden tatsächlich einen Mehrwert bieten, einen messbaren. Einen, den es nirgends anders gibt, den die Kunden nicht mehr missen wollen und bereit sind dafür zu zahlen. Und hier trennt sich die Spreu sehr schnell vom Weizen. Ich bin selbst viel in der Szene unterwegs und immer auf der Suche nach Protagonisten, die mir Dinge zeigen und erklären, mit denen ich meine eigene Anlagestrategie weiter verbessern kann. Das jemand anderes gestern 8,67 Euro Dividende bekommen hat oder dass jemand eine teure Aktie im 25 Euro Sparplan gekauft hat oder dass ich nun weiß wie viel Geld ich in eine Aktie investieren muss, damit ich mir 1x in der Woche einen Döner von den Dividenden kaufen kann, hilft mir im Grunde null Komma null. Es zeigte mir aber, dass es richtig war, mich in den letzten Jahren immer weiter zu spezialisieren und mich auf das zu konzentrieren, was ich gut kann und was anderen hilft. Meine Art zu investieren ist im Grunde sehr einfach. Es bedarf aber gewisser Punkte, die einzuhalten sind. Es braucht Geduld und ein Ablegen von typischen Anlegerfehlern. Dann stellen sich automatisch deutlich bessere Anlageergebnisse ein. Je nach Depotvolumen meiner Mitglieder, kann man den individuellen Mehrwert in absoluten Zahlen ablesen, bei jedem einzelnen Prozentpunkt der Verbesserung. Das individuelle Ergebnis setzen viele meiner Kunden ins Verhältnis zu meinem Preis und sagen mir dann häufig, dass ich viel zu günstig bin.

Du hast eine beeindruckende Anhängerschaft aufgebaut. Was denkst du, zieht die Menschen am meisten an deinem Content an?

Alex Fischer: Hier kann ich einfach auf das Feedback meiner Mitglieder zurückgreifen. Sie sagen ich bin authentisch, unaufgeregt, verkaufe ihnen nichts, bin geduldig und handle rational sowie sachlich. Ich verwende keine gehypten, englischen oder komplizierten Begriffe und Erklärungen. Mit einfachen Worten versuche ich oftmals komplexe Finanzthemen zu erklären. Mein Erfolg zeigt sich auch in meinen Ergebnissen und spricht somit auch für mich. Dazu verzichte ich auf unnützen Low-Content. Was ist eine Dividende? Wie funktionieren ETFs? Wie viel Dividende braucht es für einen Döner? Welche Aktien haben die höchste Dividendenrendite? Praktisch 90% der Finanzkanäle auf verschiedensten Plattformen laufen mir hier ganz klar den Rang ab. Ich konzentriere mich darauf, meinen Mitgliedern wirklich zu helfen - in der praktischen Anwendung ihres Vermögensaufbaus. Meine Mitglieder sind oftmals selbst überrascht, wie einfach und simpel wir vorgehen. Sie merken am eigenen Depot, dass es effektiv etwas bringt, wenn man typische Fehler, die viele Anleger immer wieder machen, einfach abstellt und anders, entgegen den Massen agiert. Zum Beispiel weniger hektisch sein und Fomo haben, sowie keine Aktientipps von Finfluencern nachhandeln, die selbst über keine erfolgreiche Performance verfügen. Mir schreiben Mitglieder, dass sie früher selbst bei kleinen Investmentbeträgen nicht schlafen konnten. Sie hatten keinen Bezug zu ihren Investments, weil andere sie ausgesucht haben. Heute analysieren sie ganz bestimmte Punkte bei Aktien, warten auf wirklich günstige Einstiegskurse, werden mit überdurchschnittlich hohen und möglichst sicheren Erträgen belohnt und können selbst bei hohen Investmentbeträgen ruhig schlafen. Wichtig ist am Ende, dass man weiß, was man tut, hinter seinen recherchierten Entscheidungen steht und sich selbst darum kümmert. Ich biete mich hier lediglich als Mentor und Unterstützer an.

Welcher Moment oder welches Ereignis in deiner Influencer/Blogger-Karriere hat dich am meisten stolz gemacht?

Alex Fischer: Anfangs waren meine Online-Projekte noch mein Hobby. Dann kam der Moment, als ich damit Geld verdiente. Die ersten 1.000 Euro waren schon episch. Damals realisierte ich das erste Mal, dass ich mit meiner Selbstständigkeit und meinem wachsenden Dividendeneinkommen, weit mehr erreichen kann als im Angestellten-Job. Dies half mir, mich mehr zu spezialisieren und besser auszurichten. Geld verdienen und investieren ist bei mir zu einem effektiven Prozess geworden. Ich nenne es gern das passive Hamsterrad. Wie beim aktiven Hamsterrad, kommt man auch hier nur schwer heraus. Was beim passiven Hamsterrad, im Vergleich zum aktiven, aber ein absoluter Vorteil ist. Rückblickend muss ich sagen, dass ich mein wichtigstes Ziel mit 37 Jahren erreicht habe. Ich wollte eigentlich mit 50 finanziell frei werden und konnte dies deutlich früher erreichen. Heute bin ich 47 Jahre alt und bin selbst überrascht, mit welch geringem Niveau ich mich damals schon zufriedengegeben habe und was ich in den letzten 10 Jahren erreichen konnte. Ich denke, die kommenden 10 Jahre werden nochmal richtig heftig.

Gab es einen speziellen Ratschlag oder Tipp, den du geteilt hast und der besonders viel positives Feedback oder Dankbarkeit von deinen Followern erhalten hat?

Alex Fischer: Besondere Reaktionen auf Kommentare von mir, bekomme ich meist dann, wenn sie entgegen der üblichen Meinung sind. So investiere ich seit 2018 nicht mehr in ETFs und Fonds und verzichte auch auf Sparpläne. Der Grund ist aus meiner Sicht sehr simpel. Mit meiner Art zu investieren, erziele ich deutlich höhere Renditen als im direkten Vergleich mit ETFs oder Fonds. Bei Sparplänen ist es so, dass dauerhaftes Investieren dazu führt, dass man zu über 90% seine Sparraten investiert, wenn der Markt und damit die ETFs und Co. bzw. Einzelaktien nicht wirklich günstig sind. Die Vorgehensweise mag Zeit sparend sein, automatisiert und man muss sich um nichts kümmern, führt aber zu deutlich schlechteren Renditen, im Vergleich zu einer selektiveren Vorgehensweise und Kauf nur bei Unterbewertung. Oft werde ich von Anlegern diesbezüglich kritisch beäugt und kommentiert, aber die Statistiken und Ergebnisse sprechen für mich. Anleger, die sich damit auseinandersetzen, ändern meist ihre bisherige Vorgehensweise.

Was sind deine Ziele für die nächsten Jahre, sowohl persönlich als auch als mit dem Dividenden-Alarm?

Seit längerer Zeit setze ich mir keine projektbezogenen oder monetären Ziele mehr. Mein Projekt wächst langfristig gesehen kontinuierlich und ich habe bereits Maßnahmen getroffen, damit dies nicht in einer gewissen Dynamik zunimmt. Was ich nicht brauche, ist eine 60 Stunden Arbeitswoche. Dafür ist es hier in Thailand viel zu heiß und ich habe Besseres mit meiner Zeit und meiner Familie anzufangen. Bei meiner Vermögensentwicklung habe ich mir nur Minimal-Ziele gesetzt, die ich gern durchschnittlich pro Jahr erreichen möchte. Diese sind nötig, damit es hinten raus ewig so weitergehen kann. Seit Launch meiner Dividenden-Alarm Strategie im Jahr 2015 liege ich im jährlichen Durchschnitt allerdings weit über den Minimal-Werten. So können wir ruhigen Gewissens unser Leben genießen und in Ruhe fortführen. Viel wichtigere Ziele sind uns eher die Themen beste Gesundheit und dass wir noch viele Jahre die Welt bereisen können.

Das Interview mit Alex Fischer zeigt uns einen faszinierenden Einblick in die Reise eines erfahrenen Finanzbloggers und die Tiefe seines Wissens in der Welt der Dividendenstrategien. Seine Erfahrungen sind eine unschätzbare Ressource für jeden, der sich für Finanzen, Blogging und langfristige Anlagestrategien interessiert.

