Intervest Offices & Warehouses Aktie: Das dürfte so richtig spannend werden!

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie der Intervest Offices & Warehouses NV als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 50 und ein Wert für den RSI25 von 37,5, was zu einer Gesamtbewertung "Neutral" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine mittlere Aktivität gemessen, was zu einer langfristigen Einstufung von "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was zu einem insgesamt neutralen Stimmungsbild führt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen eher neutral. Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen führt daher zu einer Einstufung "Neutral" auf dieser Ebene.

In der technischen Analyse ergibt sich eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht, basierend auf einem Durchschnitt von 16,58 EUR für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Der letzte Schlusskurs lag bei 20,7 EUR, was einem Unterschied von +24,85 Prozent entspricht. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 20,45 EUR, was nahe dem letzten Schlusskurs (+1,22 Prozent) liegt und zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich also eine "Neutral"-Einstufung für die Aktie der Intervest Offices & Warehouses NV, basierend auf verschiedenen Indikatoren.