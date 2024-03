Intervest Offices & Warehouses Aktie: Am Scheideweg

Die technische Analyse von Intervest Offices & Warehouses NV-Aktie zeigt positive Trends. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 17,74 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 20,85 EUR liegt. Dies entspricht einer Abweichung von +17,53 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt von 20,83 EUR liegt nahe dem letzten Schlusskurs, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie basierend auf trendfolgenden Indikatoren eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage liegt bei 60 Punkten, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Der RSI auf 25-Tage-Basis beträgt 48,89, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Stimmung rund um die Intervest Offices & Warehouses NV-Aktie ist insgesamt positiv. Die Diskussionsintensität zeigt starke Aktivität, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien ist ebenfalls positiv, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.