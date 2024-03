Intervacc AB Aktie: Schlimme Zeiten!

Die Stimmung unter den Anlegern in sozialen Medien bezüglich der Aktie von Intervacc ist in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. An sechs Tagen dominierten positive Themen die Diskussionen, nur an einem Tag überwogen die negativen Äußerungen. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen haben sich die Anleger hauptsächlich für positive Themen interessiert. Aufgrund dieser positiven Stimmung erhält die Aktie heute eine "Gut"-Bewertung auf Basis des Anleger-Sentiments.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Intervacc liegt derzeit bei 62,02 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen an, dass die Aktie überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Bereich führt.

Die langfristige Stimmungslage unter den Investoren und Internetnutzern wird auch als Maßstab für die Stimmung rund um Aktien betrachtet. Bei Intervacc zeigt die Beitragsanzahl und Diskussionsintensität eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Zudem weist die Rate der Stimmungsänderung für Intervacc eine negative Veränderung auf, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt.

Die technische Analyse basierend auf trendfolgenden Indikatoren zeigt, dass die Aktie von Intervacc sowohl im längerfristigen als auch im kurzfristigen Durchschnitt unter den erwarteten Werten liegt. Dies führt zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung auf Basis trendfolgender Indikatoren.

Insgesamt ergibt sich also auf Basis des Anleger-Sentiments, des RSI, der langfristigen Stimmungslage und der technischen Analyse eine eher negative Bewertung für die Aktie von Intervacc.