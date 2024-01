Intervacc AB Aktie: Geht das wirklich noch so weiter?

Die Anlegerstimmung bezüglich Intervacc war in den letzten Tagen neutral, wie aus der Diskussion in den sozialen Medien hervorgeht. Es gab zwei Tage mit positiven Themen und keine negativen Diskussionen. An sechs Tagen waren die Anleger eher neutral eingestellt. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren überwiegend positiv, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Kurs von Intervacc mit 6,22 SEK derzeit um -8,93 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt ist, was kurzfristig als schlecht eingestuft wird. Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Einstufung jedoch als neutral betrachtet. Die Aktie wird daher insgesamt als neutral eingeschätzt.

Der Relative Strength Index (RSI) deutet darauf hin, dass Intervacc derzeit überkauft ist, was zu einer schlechten Bewertung führt. Auf 25-Tage-Basis wird die Aktie jedoch als neutral eingestuft. Insgesamt wird Intervacc in Bezug auf den RSI als schlecht bewertet.

Die Stimmungs- und Buzz-Analyse zeigt, dass sich die Stimmung für Intervacc in den letzten Wochen kaum verändert hat, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war ebenfalls unauffällig, was zu einer weiteren neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe als neutral bewertet.