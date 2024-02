Intertrade Aktie: Das ist schon in aller Munde!

Die Intertrade zeigt laut der technischen Analyse ein "Gut"-Rating, basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs. Der GD200 verläuft bei 399,71 JPY, während der Aktienkurs bei 436 JPY liegt, was einer Abweichung von +9,08 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) liegt bei 399,42 JPY, was einer Abweichung von +9,16 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie insgesamt als "Gut" eingestuft.

Bezüglich des Relative Strength-Index (RSI) wird die Intertrade als neutral eingestuft. Der RSI7 liegt bei 44,83 und der RSI25 bei 40,91, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment in sozialen Netzwerken wurde in den letzten Tagen Neutralität beobachtet, ohne positive oder negative Ausschläge. Das führt zu einer Gesamtbewertung des Anleger-Sentiments als "Neutral".

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass die Stimmung in Bezug auf die Intertrade in den letzten Wochen kaum verändert hat. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität. Aufgrund dieser Faktoren wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.