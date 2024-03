Intertrade Aktie: Was DAS für den Kurs bedeutet!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 signalisiert eine Überverkauft-Situation, während ein Wert zwischen 70 und 100 als überkauft gilt. Bei einem Wert von 75 wird der RSI der Intertrade-Aktie als "schlecht" eingestuft, während der RSI25, der auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezogen ist, mit 51,12 eine neutrale Einschätzung liefert. Die Gesamtbewertung der Intertrade-Aktie auf Basis des RSI liegt somit bei "schlecht".

Im Bereich der technischen Analyse werden trendfolgende Indikatoren verwendet, um Auf- oder Abwärtstrends von Wertpapieren zu erkennen. Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, der für die Intertrade-Aktie sowohl auf 50- als auch auf 200-Tage-Basis eine neutrale Bewertung liefert.

Das Anleger-Sentiment, das die Stimmung der Anleger gegenüber einer Aktie widerspiegelt, zeigt für die Intertrade-Aktie ebenfalls eine neutrale Bewertung. In den sozialen Medien wurden weder besonders positive noch negative Ausschläge beobachtet, was zu einer insgesamt neutralen Einschätzung führt.

Die Analyse von Sentiment und Buzz in der Internet-Kommunikation ergibt ebenfalls eine neutrale Bewertung für die Intertrade-Aktie. In den vergangenen Wochen hat sich die Stimmung kaum verändert, und auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war unauffällig.

Insgesamt wird die Intertrade-Aktie auf Basis der verschiedenen Indikatoren und Analysen mit einem neutralen Rating versehen.