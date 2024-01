Intertrade Aktie: Kommt jetzt der Hammer?

Weitere Suchergebnisse zu "Temenos":

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Intertrade bei 404 JPY liegt, was einer Entfernung von +2,45 Prozent vom GD200 (394,34 JPY) entspricht. Dies signalisiert neutral in der charttechnischen Bewertung. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 384,72 JPY, was einem Abstand von +5,01 Prozent entspricht und somit ein "Gut"-Signal darstellt. Zusammenfassend wird der Kurs der Intertrade-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Bei der Betrachtung des Sentiments und Buzz im Internet zeigt sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

Auch die Stimmung der Anleger auf sozialen Plattformen spielt eine Rolle bei der Einschätzung von Aktienkursen. Hier zeigt sich, dass die Kommentare neutral waren und die Nutzer in den vergangenen Tagen hauptsächlich neutrale Themen aufgegriffen haben. Aus dieser Betrachtung ergibt sich ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Intertrade-Aktie als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI7 liegt bei 15,49, was eine "Gut"-Empfehlung nach sich zieht, während der RSI25 bei 52,13 liegt und somit eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

