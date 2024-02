Intertek Aktie: Das hätte keiner erwarten können!

Weitere Suchergebnisse zu "Intertek Group":

Bei der Bewertung einer Aktie spielen nicht nur harte Faktoren wie Umsatz und Gewinn eine Rolle, sondern auch die weichen Faktoren wie Sentiment und Buzz in der Kommunikation im Netz. In den letzten Monaten zeigte die Aktie von Intertek eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führte. Die Rate der Stimmungsänderung blieb ebenfalls unverändert, was zu einer weiteren "Neutral"-Einstufung führte.

Die Analysten bewerten die Aktie von Intertek langfristig als "Neutral", wobei die meisten von ihnen ein Kursziel von 4651 GBP erwarten, was einem Anstieg um 6,97 Prozent entspricht. Dies führt zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung, basierend auf den Analystenschätzungen.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) wird Intertek weder als überkauft noch überverkauft eingestuft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt der Wert bei 24,26 Euro, was 56 Prozent weniger ist als der Branchendurchschnitt von 54. Aufgrund dessen wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung.

Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Bewertung für die Aktie von Intertek, basierend auf den weichen und harten Faktoren.