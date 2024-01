Intertek Aktie: Mehr als nur gute Zahlen!

Weitere Suchergebnisse zu "Intertek Group":

Die Dividendenrendite von Intertek liegt derzeit bei 2,62 Prozent, was 9,07 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Im Bereich "Professionelle Dienstleistungen" beträgt die durchschnittliche Dividendenrendite 11 Prozent. Aufgrund dieser Zahlen wird die Aktie als unrentables Investment angesehen und von der Redaktion mit einer "Schlecht"-Bewertung versehen.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde bei Intertek eine mittlere Aktivität in Bezug auf Diskussionen gemessen. Die Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Intertek liegt bei 23,03, was auf eine überverkaufte Situation hinweist. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, deutet auf eine überverkaufte Situation hin. Insgesamt wird die Bewertung für diese Kategorie als "Gut" eingestuft.

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Professionelle Dienstleistungen"-Branche hat Intertek in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +3,04 Prozent erzielt. Im Sektorvergleich lag die Rendite von Intertek nur minimal unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.