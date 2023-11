Intertek Aktie: Es fehlt nicht mehr viel!

Weitere Suchergebnisse zu "Intertek Group":

Das britische Unternehmen Intertek hat in den letzten zwölf Monaten insgesamt 6 Analystenbewertungen erhalten. Die durchschnittliche Einschätzung des Wertpapiers ist dabei "Neutral", bestehend aus 3 "Gut"-, 2 "Neutral"- und 1 "Schlecht"-Meinungen. Innerhalb eines Monats liegen 1 Gut, 1 Neutral und 0 Schlecht-Einschätzungen vor, was zu einer letzten Bewertung von "Gut" führt. Die Kursprognose von 4563,75 GBP für das Wertpapier ergibt laut Analysten ein Aufwärtspotenzial von 14,55 Prozent, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Intertek somit eine "Gut"-Bewertung.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Intertek-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 4133,79 GBP liegt. Der letzte Schlusskurs von 3984 GBP weicht somit um -3,62 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt der gleitende Durchschnitt 3978,5 GBP, was einer Abweichung von +0,14 Prozent entspricht und somit ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt auf 7-Tage-Basis einen Wert von 18,42 Punkten, was darauf hindeutet, dass Intertek momentan überverkauft ist und somit eine "Gut"-Einstufung erhält. Auf 25-Tage-Basis wird die Aktie hingegen als "Neutral" eingestuft, da hier weder überkauft noch überverkauft.

Im Bereich der Fundamentalanalyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 20 liegt, was bedeutet, dass die Börse 20,7 Euro für jeden Euro Gewinn von Intertek zahlt. Dies ist 55 Prozent weniger als der branchenübliche Durchschnitt von 45, wodurch die Aktie als unterbewertet und somit als "Gut" eingestuft wird.