Intertainment Aktie: Ist das wirklich wahr?

In den letzten Wochen gab es keine klare Veränderung in der Kommunikation über Intertainment in den sozialen Medien. Es gab keine deutliche Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Aus diesem Grund erhält die Aktie von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie liefert Hinweise darauf, ob das Unternehmen derzeit stark im Fokus der Anleger steht. In Bezug auf Intertainment wurde in den sozialen Medien etwas mehr oder weniger als normal diskutiert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In den vergangenen zwei Wochen wurde Intertainment von den meisten privaten Nutzern in sozialen Medien eher neutral bewertet. Die Auswertung der verschiedenen Kommentare und Beiträge ergab, dass überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Insgesamt erlaubt die Anleger-Stimmung daher die Einstufung "Neutral".

Bei der technischen Analyse wird betrachtet, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der längerfristige 200-Tages-Durchschnitt für die Intertainment-Aktie beträgt derzeit 0,44 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 0,4 EUR liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung auf dieser Basis. Der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 0,41 EUR, und der letzte Schlusskurs liegt nahe diesem Wert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Intertainment also auf Basis trendfolgender Indikatoren ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Intertainment liegt bei 44,55 Punkten, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI25, der auf einer 25-Tage-Basis berechnet wird, liegt bei 51,69, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält Intertainment auch in dieser Hinsicht eine "Neutral"-Bewertung.