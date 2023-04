Intertainment Aktie: Gibt es lohnenswerte Alternativen?

Weitere Suchergebnisse zu "Intertainment":

Die Dividendenrendite stellt ein wichtiges Maß für die Rentabilität von Aktien dar, da es das Verhältnis zwischen der ausgeschütteten Dividende und dem aktuellen Aktienkurs misst. Im Falle von Intertainment liegt die aktuelle Dividendenrendite bei null Prozent gemessen am aktuellen Aktienkurs. Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche weist Intertainment sogar eine leicht negative Rendite von -2 Prozent auf, was unterhalb des Branchendurchschnitts von 2,3 Prozent liegt.

Chartanalyse: Welche Signale gibt das Kursmuster der Intertainment-Aktie?

Derzeit befindet sich die Intertainment-Aktie unterhalb der durchschnittlichen Kursentwicklung der letzten 200 Tage und wird daher als “Schlecht” eingestuft, da sie zum Schlusskurs von 0,44 EUR einen Rückgang von -16,33 Prozent verzeichnete. Betrachtet man jedoch den gleitenden...