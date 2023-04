Intertainment Aktie im Fokus: Hier sind die aktuellen Neuigkeiten!

Weitere Suchergebnisse zu "Intertainment":

Die Bewertung von Wertpapieren hängt oft davon ab, ob sie aktuell “überkauft” oder “überverkauft” sind. Um dies zu beurteilen, analysieren Experten die Auf- und Abwärtsbewegungen in Bezug auf Zeit und erstellen so den Relative Strength Index (RSI), ein bekanntes Instrument der technischen Analyse im Finanzmarkt. Intertainment wird nun anhand des kurzfristigen RSI der letzten sieben Tage sowie des etwas längerfristigen RSIs für 25 Tage bewertet.

Der RSI7 liegt momentan bei 55,81 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie von Intertainment sich weder in einem überkauften noch einem überverkauften Zustand befindet. Entsprechend erhält das Unternehmen eine neutrale Bewertung. Gleiches gilt für den RSI25, auch hier wird das Wertpapier als neutral eingestuft, da es weder überkauft noch -verkauft ist (Wert: 39.29).

Insgesamt lässt sich...