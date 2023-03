Intertainment Aktie: Analyse der jüngsten Entwicklungen

Weitere Suchergebnisse zu "Intertainment":

Innerhalb des letzten Jahrs errechnet sich für die Intertainment-Aktie ein Schlusskurs-Durchschnitt von 0.54 EUR, basierend auf den letzten 200 Handelstagen. Allerdings fiel der Schlusskurs am letzten Handelstag auf 0.45 EUR (-17,31 Prozent Unterschied), was aus charttechnischer Sicht als “Schlecht”-Bewertung zu verstehen ist. Bei der Analyse der technischen Charts wird nicht nur der 200-Tages-, sondern auch oft der 50-Tages-Durchschnitt herangezogen. Für diesen (0,45 Euro) liegt ebenfalls ein Kurs in Nähe des gleitenden Durchschnittswerts vor (+3,71 Prozent Abweichung). Infolgedessen erhält die Intertainment-Aktie auch auf kurzfristiger Basis eine “Gut”-Einstufung.

Kursziele der Analysten: Was sagen sie über Intertainment-Aktien?

Nach Einschätzung der Analysten, die in den letzten drei Monaten Empfehlungen abgegeben haben,...