Interssant für jeden easyJet-Anleger!

Die Fluggesellschaft Easyjet erhält von Analysten eine schlechte Bewertung für ihre Dividendenpolitik. Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs liegt bei -6,86 Prozent unter dem Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen in der Branche. Dies führt zu einer negativen Differenz und einer "Schlecht"-Bewertung.

In der technischen Analyse wird die Easyjet-Aktie positiv bewertet. Der aktuelle Kurs von 499,1 GBP liegt +5,54 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage. Auch im Vergleich zu den letzten 200 Tagen wird die Aktie positiv eingeschätzt, da die Distanz zum GD200 bei +10,22 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie charttechnisch als "Gut" eingestuft.

Fundamental betrachtet weist die Aktie von Easyjet ein niedriges Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 11,48 auf, was unter dem Durchschnitt der Branche liegt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Die Anlegerstimmung ist gemischt, wie aus der Diskussion in den sozialen Medien hervorgeht. In den letzten Tagen waren die Marktteilnehmer überwiegend positiv eingestellt, aber die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich negativ. Aufgrund dieser gemischten Signale erhält Easyjet eine "Neutral"-Einschätzung für die Anlegerstimmung. Die Optimierungsprogramme haben jedoch mehrheitlich positive Handelssignale berechnet, was zu einer "Gut"-Bewertung für dieses Kriterium führt. Insgesamt wird Easyjet von der Redaktion positiv bewertet.

