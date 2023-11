Interssant für jeden eCargo Holdings-Anleger!

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein bedeutendes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen miteinander vergleicht. Ein Wert zwischen 0 und 30 deutet auf eine Überverkauft-Situation hin, während Werte zwischen 70 und 100 als überkauft gelten. Ein Wert zwischen diesen beiden Bereichen wird als neutral betrachtet. Der RSI der Ecargo liegt bei 50 und wird daher als neutral eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 18,52 und deutet auf eine "Gut"-Einschätzung hin.

In fundamentaler Hinsicht weist die Ecargo-Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 31,3 auf, was über dem Branchendurchschnitt von 26,63 liegt. Dies führt zu einer Überbewertung der Aktie und einer "Schlecht"-Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien.

Die Diskussionen über Ecargo in sozialen Medien deuten auf positive Stimmungen und Einschätzungen hin. In den letzten Wochen überwiegen die positiven Meinungen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie von Ecargo werden auch als neutral bewertet. Die Anzahl der Beiträge und die Diskussionsintensität zeigen eine mittlere Aktivität, während die Rate der Stimmungsänderung kaum Veränderungen aufweist. Daher wird der langfristigen Stimmung rund um die Aktie von Ecargo die Note "Neutral" vergeben.