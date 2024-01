Interssant für jeden archTIS-Anleger!

In den letzten Tagen war die Stimmung in den sozialen Netzwerken unter den Anlegern größtenteils positiv. An vier Tagen war das Stimmungsbarometer grün und es gab keine negativen Diskussionen. An einem Tag waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde auch verstärkt über positive Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Archtis diskutiert. Als Ergebnis bewertet die Redaktion die Aktie mit "Gut". Insgesamt ergibt sich daher für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

Bei der Einschätzung einer Aktie zählen auch die weichen Faktoren, wie zum Beispiel die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. In den letzten Monaten hat die Aktie von Archtis eine erhöhte Diskussionsintensität gezeigt, was auf eine verstärkte Aktivität hindeutet. Daher erhält Archtis für diesen Faktor die Einschätzung "Gut". Auch die Rate der Stimmungsänderung zeigte eine positive Veränderung, was ebenfalls zu einer "Gut"-Einstufung führt. Insgesamt wird Archtis daher als "Gut"-Wert eingestuft.

Aus charttechnischer Sicht beträgt der aktuelle Kurs der Archtis 0,12 AUD, was einer Entfernung von +20 Prozent vom GD200 (0,1 AUD) entspricht. Dies ist ein "Gut"-Signal. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, liegt ebenfalls bei 0,12 AUD, was zu einem "Neutral"-Signal führt, da der Abstand 0 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Archtis-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Archtis ergibt sich auf 7-Tage-Basis ein RSI von 50 Punkten, was auf eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI hindeutet. Der 25-Tage-RSI liegt ebenfalls bei 50, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Archtis-Wertpapier daher ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.