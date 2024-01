Interssant für jeden Zuoli Kechuang Micro-Finance-Anleger!

Zuoli Kechuang Micro-finance schüttet derzeit höhere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt für Verbraucherfinanzierung. Mit 13,18 % im Vergleich zu 5,89 % liegt der Unterschied bei 7,3 Prozentpunkten. Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Bewertung "Gut".

Im Hinblick auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) gilt die Aktie von Zuoli Kechuang Micro-finance als unterbewertet. Das KGV liegt bei 3,68, was insgesamt 84 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 22,88 im Segment "Verbraucherfinanzierung". Aufgrund dieser fundamentalen Analyse erhält die Aktie die Einstufung "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Zuoli Kechuang Micro-finance bei 0,32 HKD liegt, was einer -3,03 prozentualen Entfernung vom GD200 (0,33 HKD) entspricht. Dies wird als "Neutral"-Signal bewertet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, weist ebenfalls einen Kurs von 0,32 HKD auf, was wiederum zu einem "Neutral"-Signal führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Finanzen" hat Zuoli Kechuang Micro-finance eine Rendite von 19,23 Prozent erzielt, was 27 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die "Verbraucherfinanzierung"-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite von -7,43 Prozent in den letzten 12 Monaten, während Zuoli Kechuang Micro-finance mit 26,66 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr erhält sie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.