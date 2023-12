Interssant für jeden Zoominfo-Anleger!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Bei überkauften Titeln könnten kurzfristig Kursrücksetzer auftreten, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. In Bezug auf Zoominfo zeigt der RSI7 einen Wert von 11,2 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist. Der RSI25 liegt bei 24,81, was ebenfalls auf eine Überverkauft-Situation hindeutet. Insgesamt erhält das Zoominfo-Wertpapier daher eine "Gut"-Bewertung im Bereich des RSI.

Die Betrachtung der charttechnischen Entwicklung der Zoominfo-Aktie anhand des gleitenden Durchschnitts zeigt gemischte Ergebnisse. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen liegt bei 20,39 USD, während der letzte Schlusskurs bei 18,29 USD liegt. Dies ergibt eine Bewertung der Aktie als "Schlecht". Wenn man hingegen den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet, zeigt sich ein positiveres Bild, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt wird die Aktie daher im Bereich der einfachen Charttechnik als "Neutral" eingestuft.

In den sozialen Medien wurde Zoominfo in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv bewertet, während in den letzten Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Die Gesamteinschätzung der Anleger-Stimmung ergibt daher eine "Neutral"-Einstufung.

Analysten schätzen die Aktie von Zoominfo langfristig als "Gut" ein. Von insgesamt 18 Analystenbewertungen waren 13 positiv, 4 neutral und keine negativ. Die Analysten erwarten im Mittel ein Kursziel von 28,24 USD, was einer Erwartung von 54,38 Prozent entspricht. Basierend auf diesen Schätzungen erhält die Aktie daher eine Gesamtbewertung von "Gut".