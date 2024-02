Interssant für jeden Zhengzhou Yutong Bus-Anleger!

Die Aktienkursleistung von Yutong Bus in den letzten 12 Monaten hat im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Maschinen"-Branche eine beachtliche Outperformance von +106,34 Prozent gezeigt. Während die durchschnittliche Performance in dieser Branche bei -20,55 Prozent lag, konnte Yutong Bus eine erhebliche Steigerung von 85,79 Prozent verzeichnen. Auch im "Industrie"-Sektor schnitt das Unternehmen mit einer Rendite von 105,14 Prozent über dem Durchschnittswert von -19,35 Prozent herausragend ab. Diese überdurchschnittliche Performance führte zu einem insgesamt positiven Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um Yutong Bus wurde festgestellt, dass die Aktie in den vergangenen Monaten nur eine geringe Diskussionsintensität aufwies. Dies deutet auf eine unterdurchschnittliche Aktivität hin und führt zu einer "Schlecht"-Einstufung in diesem Bereich. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt indes kaum Veränderungen, was zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich für Yutong Bus in diesem Punkt die Einstufung "Schlecht".

In der technischen Analyse wurde festgestellt, dass der aktuelle Kurs von 16,8 CNH der Yutong Bus-Aktie +15,38 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Gut". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird ebenfalls eine Einschätzung als "Gut" abgegeben, da die Distanz zum GD200 bei +22,9 Prozent liegt.

Der Relative Strength-Index ergibt für die Yutong Bus-Aktie einen Wert für den RSI7 von 17,62, was eine "Gut"-Empfehlung nach sich zieht. Der Wert für den RSI25 liegt bei 36,21, was für diesen Zeitraum eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt wird daher ein Gesamtranking von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators vergeben.