Interssant für jeden Zhejiang Yinlun Machinery-Anleger!

Die technische Analyse der Zhejiang Yinlun Machinery-Aktie basiert auf den Schlusskursen der letzten 200 Handelstage. Dabei ergibt sich ein Durchschnitt von 16,39 CNH. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 17,48 CNH, was einem Unterschied von +6,65 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine Bewertung von "Gut". Neben dem 200-Tage-Durchschnitt wird auch der 50-Tage-Durchschnitt analysiert. Der letzte Schlusskurs von 17,93 CNH liegt nahe dem 50-Tage-Durchschnitt (-2,51 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Zhejiang Yinlun Machinery-Aktie also eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

In fundamentalen Kriterien betrachtet liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Zhejiang Yinlun Machinery-Aktie bei 24. Im Vergleich zu Werten aus der Branche "Automatische Komponenten" (KGV von 0) befindet sich die Aktie auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt. Daher erhält sie eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe.

Die Dividendenrendite der Zhejiang Yinlun Machinery-Aktie beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0,42 Prozent und liegt damit 1,1 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Automatische Komponenten, 1,52). Die Redaktion bewertet die Dividendenpolitik daher als "Schlecht".

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls ein wichtiger Faktor bei der Einschätzung einer Aktie. Zuletzt wurden vor allem positive Meinungen in den sozialen Medien über die Aktie von Zhejiang Yinlun Machinery veröffentlicht. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen vor allem mit positiven Themen rund um das Unternehmen. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.