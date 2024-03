Interssant für jeden Zhejiang Jolly Pharmaceutical-Anleger!

Die Zhejiang Jolly Pharmaceutical-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 10,84 CNH für den Schlusskurs verzeichnet. Beim letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 11,12 CNH, was einem Unterschied von +2,58 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 10,38 CNH, und der letzte Schlusskurs liegt um +7,13 Prozent über diesem Durchschnitt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Zhejiang Jolly Pharmaceutical-Aktie also eine "Gut"-Bewertung auf Basis der einfachen Charttechnik.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt bei 21,76, was in etwa dem Durchschnitt der Vergleichsbranche entspricht. Daher bekommt die Aktie auf fundamentaler Basis ein "Neutral"-Rating.

Im Branchenvergleich hat die Zhejiang Jolly Pharmaceutical-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von -8,14 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Arzneimittel"-Branche im Durchschnitt um -18,71 Prozent gefallen sind. Dies führt zu einer Outperformance von +10,57 Prozent im Branchenvergleich und zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment rund um die Aktie war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. An 11 Tagen wurde die Aktie positiv diskutiert, während keine negativen Diskussionen verzeichnet wurden. Aufgrund dieses positiven Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.