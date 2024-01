Interssant für jeden Zhejiang Hailiang-Anleger!

Das chinesische Unternehmen Zhejiang Hailiang zahlt derzeit eine Dividende mit einer Rendite von 0,74 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 1,94 Prozent. Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der "Metalle und Bergbau"-Branche erhält die Zhejiang Hailiang-Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Was den Aktienkurs betrifft, so hat Zhejiang Hailiang in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -0,67 Prozent erzielt, was über 7 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Die durchschnittliche Rendite für Unternehmen in der "Metalle und Bergbau"-Branche lag in diesem Zeitraum bei -7,2 Prozent, aber Zhejiang Hailiang schnitt mit 6,52 Prozent deutlich besser ab und erhält daher ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Fundamentaldaten weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Zhejiang Hailiang einen Wert von 17 auf, während vergleichbare Unternehmen in der Branche im Durchschnitt ein KGV von 0 haben. Aus fundamentaler Sicht ist die Aktie weder unterbewertet noch überbewertet und erhält daher eine "Neutral"-Einschätzung in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) von Zhejiang Hailiang liegt bei 26,87, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25, der die Dynamik des Aktienkurses über einen Zeitraum von 25 Tagen bewertet, beläuft sich auf 43,94 und führt zu einer Einstufung als "Neutral" für diesen Zeitraum. Zusammenfassend erhält die Aktie daher insgesamt ein Rating von "Gut" basierend auf dem RSI.