Interssant für jeden Yougov-Anleger!

Der Relative Strength Index (RSI) der Yougov zeigt eine Bewertung von 20,66, was als überverkauft gilt und daher als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 38, was als neutral betrachtet wird. Insgesamt erhält Yougov daher in dieser Kategorie die Einstufung "Gut".

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Yougov liegt bei 943,02 GBP, was die Aktie ebenfalls als "Gut" einstuft, da der Aktienkurs selbst bei 1135 GBP aus dem Handel ging und damit einen Abstand von +20,36 Prozent aufgebaut hat. Das Verhältnis zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) liegt bei 967,96 GBP, was einer Differenz von +17,26 Prozent entspricht und damit ein "Gut"-Signal darstellt.

Die Anleger-Stimmung bei Yougov ist insgesamt besonders positiv, wie aus den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien hervorgeht. Dies zeigt sich in den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen, die insgesamt die Einschätzung "Gut" ergeben. Somit bekommt Yougov in Bezug auf die Anleger-Stimmung insgesamt ein "Gut".

In den letzten Wochen konnte keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Yougov festgestellt werden. Daher wird das Sentiment und Buzz als "Neutral" bewertet. Ebenso werden die Veränderung der Anzahl der Beiträge und die Stärke der Diskussion als "Neutral" eingeschätzt. Zusammengefasst erhält Yougov für diese Stufe daher ein "Neutral".