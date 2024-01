Interssant für jeden YPF-Anleger!

Weitere Suchergebnisse zu "GoldMining":

Die Ypf-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 13,4 USD verzeichnet. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 15,9 USD, was einer Abweichung von +18,66 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Gut"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 14,82 USD liegt mit einem Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt, was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Ypf-Aktie also eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzzes zeigt die Aktie eine mittlere Diskussionsintensität und eine positive Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum. Dies führt zu einer "Neutral"-Einstufung bezüglich der Diskussionsintensität und einer "Gut"-Einstufung bezüglich der Stimmungsänderung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Energie" hat die Ypf-Aktie eine Rendite von 118,89 Prozent erzielt, was 94 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch", die eine mittlere Rendite von 24,41 Prozent verzeichnet, liegt die Rendite von Ypf mit 94,48 Prozent deutlich darüber. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In der fundamentalen Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ein wichtiger Indikator. Ypf weist ein KGV von 46,17 auf, was deutlich über dem Branchenmittel von 29 liegt und somit als überbewertet gilt. Daher wird der Titel als "Schlecht"-Empfehlung eingestuft.