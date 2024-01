Interssant für jeden Xingda-Anleger!

Die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken bezüglich des Unternehmens Xingda war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Daher wird die Aktie von der Redaktion als "Neutral" bewertet. In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) gilt die Aktie von Xingda als unterbewertet, da das KGV mit 6,14 insgesamt 60 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Automatische Komponenten" von 15,37. Aus fundamentaler Sicht erhält die Aktie daher die Einstufung "Gut".

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" hat die Aktie von Xingda im letzten Jahr eine Rendite von 2,29 Prozent erzielt, was 2,02 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Automatische Komponenten" beträgt -4,39 Prozent, wobei Xingda aktuell 6,68 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Xingda derzeit höhere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt der Automatischen Komponenten. Mit einer Differenz von 6,06 Prozentpunkten (10,95 % gegenüber 4,89 %) erhält die Dividendenpolitik der Aktie ebenfalls die Einstufung "Gut".