Interssant für jeden Xianhe-Anleger!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Dabei wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen über einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tagen als RSI25) auf einen Skalenbereich von 0 bis 100 normiert. Der RSI der Xianhe-Aktie liegt bei 10,26, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25 beträgt 30,48, was zu einer neutralen Bewertung für 25 Tage führt und insgesamt zu einem Rating von "Gut".

In Bezug auf die technische Analyse hat der gleitende Durchschnittskurs der Xianhe-Aktie nun 18,42 CNH erreicht, während der aktuelle Kurs bei 17,01 CNH liegt. Dies führt zu einer Distanz von -7,65 Prozent zum GD200 und einer Bewertung von "Schlecht". Auf der anderen Seite liegt der GD50 für die vergangenen 50 Tage bei 14,91 CNH, was einen Abstand von +14,08 Prozent bedeutet und somit zu einer Bewertung von "Gut" führt. Insgesamt ergibt sich daraus eine Gesamtbewertung von "Neutral".

Das Sentiment und der Buzz, also die öffentliche Meinung und Diskussion über die Aktie im Internet, spielen ebenfalls eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. Hierbei zeigte die Xianhe-Aktie interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist deutlich gesunken, was zu einer Einschätzung von "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen zeigte eine positive Veränderung, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Insgesamt ergibt sich daraus eine Gesamteinstufung von "Gut".

Im Branchenvergleich der Aktienkurse hat Xianhe in den letzten 12 Monaten eine Performance von -52,2 Prozent erzielt. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Papier & Forstprodukte"-Branche, die im Durchschnitt um -23,36 Prozent gefallen sind, bedeutet dies eine Underperformance von -28,84 Prozent. Auch im Vergleich zum "Materialien"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -23,36 Prozent hatte, liegt Xianhe um 28,84 Prozent darunter. Dies führt sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich zu einer Bewertung von "Schlecht".