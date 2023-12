Interssant für jeden Wuxi Commercial Mansion-Anleger!

Weitere Suchergebnisse zu "Adient":

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein bestimmter Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten kurzfristige Kursrücksetzer erfahren, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für Wuxi Commercial Mansion Grand Orient wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 zeigt aktuell 85,56 Punkte und deutet darauf hin, dass das Wertpapier überkauft ist. Somit erhält es eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Im Vergleich dazu liegt der RSI25 bei 46,46, was bedeutet, dass Wuxi Commercial Mansion Grand Orient weder überkauft noch überverkauft ist, und erhält daher eine "Neutral"-Einstufung.

Im Branchenvergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt die Rendite von Wuxi Commercial Mansion Grand Orient mit 12,88 Prozent um mehr als 6 Prozent darüber. Auch im Vergleich zur "Spezialität Einzelhandel"-Branche mit einer mittleren Rendite von 1,97 Prozent, schneidet das Unternehmen mit 10,9 Prozent deutlich besser ab. Die gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Analyse der Stimmung auf sozialen Plattformen deutet darauf hin, dass die Kommentare überwiegend negativ waren und in den vergangenen zwei Tagen vor allem negative Themen aufgegriffen wurden. Somit erhält die Aktie in dieser Betrachtung die Einstufung "Schlecht".

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) mit dem aktuellen Kurs verglichen. Hier ergibt sich eine Abweichung von +6,39 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Beim gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+0,39 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.