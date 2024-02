Interssant für jeden Wuhan Huazhong Numerical Control-Anleger!

In den letzten beiden Wochen wurde Wuhan Huazhong Numerical Control vor allem von privaten Nutzern in sozialen Medien positiv bewertet, so die Auswertung unserer Redaktion. Auch in den vergangenen Tagen wurden hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Dadurch ergibt sich insgesamt eine positive Anleger-Stimmung und somit eine "Gut"-Einstufung.

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche hat Wuhan Huazhong Numerical Control in den letzten 12 Monaten eine Performance von -10,57 Prozent erzielt. Dies stellt eine Outperformance von +3,59 Prozent im Branchenvergleich dar. Ebenso übertrifft das Unternehmen den Durchschnitt des "Informationstechnologie"-Sektors um 7,98 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance erhält Wuhan Huazhong Numerical Control in dieser Kategorie eine "Gut"-Bewertung.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Wuhan Huazhong Numerical Control liegt bei 131. Im Vergleich zur Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" liegt die Aktie damit auf einem ähnlichen Niveau wie der Durchschnitt. Folglich erhält das Unternehmen auf dieser Stufe eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividende liegt Wuhan Huazhong Numerical Control mit 0,07 % deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 1,32 %. Die Differenz beträgt 1,25 Prozentpunkte, weshalb die Ausschüttung als "Schlecht" eingestuft wird.