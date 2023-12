Interssant für jeden Writ Media-Anleger!

Weitere Suchergebnisse zu "Alumina":

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Writ Media wird als neutral bewertet. In den sozialen Medien gab es in letzter Zeit keine besonders positiven oder negativen Ausschläge, und auch die Diskussionen rund um das Unternehmen blieben neutral. Auch bei der Analyse des Sentiments und Buzz der Aktie konnten keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Writ Media zeigt eine Bewertung von "Neutral" für einen Zeitraum von 7 Tagen, und "Gut" für 25 Tage. Der RSI liegt bei 42,65 und der RSI25 bei 19,23. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie in den letzten 25 Tagen eine gute Performance gezeigt hat.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs ergibt ebenfalls eine positive Bewertung für Writ Media. Der GD200 liegt bei 0,01 USD, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 0,015 USD liegt, was einer positiven Abweichung von 50 Prozent entspricht. Auch der GD50 zeigt eine Abweichung von +50 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt.

Insgesamt wird die Aktie von Writ Media aufgrund des neutralen Sentiments, des RSI und der technischen Analyse mit einem Rating von "Gut" bewertet.

