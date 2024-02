Interssant für jeden Wienerberger-Anleger!

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten kurzfristig Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für Wienerberger wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 7,55 Punkten, was darauf hinweist, dass Wienerberger überverkauft ist, und erhält somit eine "Gut"-Bewertung. Der 25-Tage-RSI liegt bei 26,9, was ebenfalls auf eine überverkaufte Situation hinweist, und erhält ebenfalls ein "Gut"-Rating.

Die Dividendenrendite von Wienerberger beträgt derzeit 3,17 Prozent, was etwas niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,74 Prozent. Aufgrund der geringen Differenz zum Durchschnitt wird die Aktie neutral eingestuft. Die Dividendenrendite ist ein börsentäglich schwankender Wert, der das Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs widerspiegelt.

In der technischen Analyse wird auf den gleitenden Durchschnittskurs zurückgegriffen. Der GD200 liegt bei 27,08 EUR, was eine Abweichung von +20,83 Prozent zum aktuellen Kurs von 32,72 EUR darstellt und somit als "Gut" eingestuft wird. Der GD50 beträgt 30,05 EUR, was einer Abweichung von +8,89 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt erhält Wienerberger in diesem Bereich eine "Gut"-Bewertung.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse hat Wienerberger in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 15,13 Prozent erzielt, was über 19 Prozent über dem Durchschnitt der "Baumaterialien"-Branche liegt. Die Branche selbst hat eine mittlere Rendite von -3,78 Prozent erzielt, wobei Wienerberger mit 18,91 Prozent wiederum deutlich darüber liegt. Diese positive Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

