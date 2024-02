Interssant für jeden Westpac Bankingration-Anleger!

Westpac Banking wird von uns als unterbewertet im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Handelsbanken) betrachtet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt bei 11,53, was einem Abstand von 10 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 12,84 entspricht. Daher empfehlen wir die Aktie auf fundamentaler Basis als "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es in den letzten Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei Westpac Banking. Daher bewerten wir dieses Kriterium als "Neutral". Allerdings war eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen in Bezug auf die Stärke der Diskussion feststellbar, wofür wir eine "Gut"-Bewertung vergeben.

Die Performance von Westpac Banking in den vergangenen 12 Monaten betrug 6,96 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Handelsbanken"-Branche im Durchschnitt um 2,87 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +4,09 Prozent im Branchenvergleich für Westpac Banking. Im Vergleich zum "Finanzen"-Sektor lag die Rendite von Westpac Banking um 6,73 Prozent über dem Durchschnitt, weshalb wir eine "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie vergeben.

Die technische Analyse zeigt, dass die Westpac Banking-Aktie sowohl auf längerfristiger Basis als auch auf kurzfristiger Basis eine "Gut"-Bewertung erhält, da sowohl der 200-Tage-Durchschnitt als auch der 50-Tage-Durchschnitt übertroffen wurden.

Zusammenfassend erhält Westpac Banking aufgrund der unterbewerteten fundamentalen Bewertung, dem neutralen Sentiment und der positiven Branchenvergleichs-Performance eine insgesamt "Gut"-Bewertung auf Basis fundamentaler, sentimentaler, und technischer Indikatoren.