Interssant für jeden Westpac Banking-Anleger!

Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Westpac Banking beträgt derzeit 11,53 und liegt damit 8 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 12 für Handelsbanken. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie der Westpac Banking aus heutiger Sicht unterbewertet ist, weshalb sie von Experten mit einer "Gut"-Bewertung versehen wird.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Westpac Banking aktuell bei 21,75 AUD verläuft. Da der Aktienkurs selbst bei 24,37 AUD aus dem Handel ging, ergibt sich ein Abstand von +12,05 Prozent, was zu einer positiven Einstufung führt. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) von 23,14 AUD, ergibt sich eine Differenz von +5,32 Prozent, was ebenfalls ein "Gut"-Signal für die Westpac Banking-Aktie ergibt. Insgesamt erhält die Aktie daher auf Basis der technischen Analyse die Bewertung "Gut".

Das Verhältnis zwischen Dividende und aktuellem Aktienkurs, auch bekannt als Dividendenrendite, liegt bei Westpac Banking derzeit bei 8,74 Prozent. Dies liegt nur leicht unter dem Branchendurchschnitt der Handelsbanken von 9,32 Prozent. Aufgrund dieser Differenz von -0,58 Prozent erhält die Aktie von der Redaktion eine neutrale Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Bei der Betrachtung des Sentiments und des Buzz im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität bei Westpac Banking durchschnittlich ist, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung seitens der Redaktion führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung für die Westpac Banking-Aktie aufgrund der längerfristigen Betrachtung der Kommunikation im Internet.