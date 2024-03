Interssant für jeden Walt Disney-Anleger!

Die Aktie der Walt Disney wurde von Analysten in den letzten zwölf Monaten analysiert und erhielt insgesamt 10 positive, 2 neutrale und keine negativen Bewertungen. Daraus ergibt sich eine langfristige Einstufung als "Gut". Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 113,67 USD, was einer erwarteten Kursentwicklung von -2,6 Prozent entspricht, was als "Neutral" eingestuft wird.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt für die Walt Disney-Aktie einen Wert von 10,3 für den RSI7 (sieben Tage) und 38,94 für den RSI25 (25 Tage), was zu einer Gesamteinstufung als "Gut" führt.

Die Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten Tagen überwiegend negativ, obwohl die neuesten Nachrichten über das Unternehmen positiv waren. Die Anlegerstimmung wird daher als "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der Aktienkurs derzeit bei 116,7 USD liegt, was einer positiven Abweichung von 27,26 Prozent über der 200-Tage-Linie von 91,7 USD entspricht. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) zeigt sich ein positiver Abstand von 11,61 Prozent, was insgesamt zu einer Einstufung als "Gut" führt.

