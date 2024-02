Interssant für jeden Vizio-Anleger!

In den letzten 12 Monaten haben Analysten das Rating für Vizio 4 Mal als Gut, 1 Mal als Neutral und 0 Mal als Schlecht bewertet. Langfristig gesehen erhält der Titel somit von institutioneller Seite aus das Rating "Gut". Es gibt keine neuen Bewertungen von Analysten für Vizio im letzten Monat. Die Analysten haben auch den aktuellen Kurs von 10,99 USD im Blick. Basierend darauf erwarten sie eine Entwicklung von 20,11 Prozent, was ein mittleres Kursziel von 13,2 USD ergibt. Diese Entwicklung wird als "Gut" eingestuft. Somit ergibt sich insgesamt für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Gut".

Die Durchschnitt des Schlusskurses der Vizio-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt bei 6,77 USD, während der letzte Schlusskurs bei 10,99 USD liegt, was einer Abweichung von +62,33 Prozent entspricht und somit aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet wird. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen liegt bei 7,86 USD und der letzte Schlusskurs liegt darüber, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Vizio-Aktie also eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Die Stimmung der Anleger kann einen Einfluss auf Aktienkurse haben. Unsere Analysten haben die Bewertungen von Vizio auf sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass die überwiegende Mehrheit der Kommentare positiv war. Allerdings wurden in den letzten zwei Tagen hauptsächlich negative Themen rund um Vizio in den sozialen Medien diskutiert. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie von Vizio neutral eingestuft. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der Wert für den RSI7 beträgt 17,71, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt, während der Wert für den RSI25 bei 19,52 liegt, was ebenfalls zu einer "Gut"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtranking von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.