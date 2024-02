Interssant für jeden Vinci-Anleger!

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Vinci bei 116,2 EUR liegt, was einer Entfernung von +7,26 Prozent vom GD200 (108,33 EUR) entspricht. Dies signalisiert aus charttechnischer Sicht ein "Gut"-Signal. Im Gegensatz dazu liegt der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, bei 115,65 EUR. Dies bedeutet, dass ein "Neutral"-Signal vorliegt, da der Abstand +0,48 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Vinci-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Im Branchenvergleich erzielte Vinci in den letzten 12 Monaten eine Performance von 10,61 Prozent. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Bauwesen"-Branche, die im Durchschnitt um 0 Prozent {CLASSIFIER_AVERAGE_INDUSTRY_2} erzielt haben, zeigt sich eine Outperformance von +10,61 Prozent für Vinci. Im "Industrie"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 0 Prozent im letzten Jahr, und Vinci übertraf diesen Durchschnittswert um 10,61 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen erhält Vinci ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Hinsichtlich der Dividende weist Vinci eine Dividendenrendite von 2,96 Prozent auf, was 2,96 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Da die Branche "Bauwesen" eine durchschnittliche Dividendenrendite von 0 Prozent aufweist, wird die Aktie als ein lukratives Investment eingestuft und erhält von der Redaktion eine "Gut"-Bewertung.

Was das Sentiment und den Buzz betrifft, ergibt die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität, dass die Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat zunehmend positiver wurde. Dies führt zu einer Bewertung dieses Punktes als "Gut". In Bezug auf die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat zeigt sich, dass das Unternehmen mehr Beachtung und zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger erfahren hat. Auch dies führt zu einem "Gut"-Rating. Insgesamt erhält die Vinci-Aktie daher ein "Gut"-Rating.