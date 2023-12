Interssant für jeden Vilkyskiu Pienine-Anleger!

Die Diskussionen rund um Vilkyskiu Pienine auf den sozialen Medien signalisieren eine neutrale Einschätzung und Stimmung rund um den Titel. Unsere Redaktion stuft das Unternehmen daher als "Neutral" ein. Die Anlegerstimmung wird als angemessen bewertet.

In Bezug auf Dividendenrendite schüttet Vilkyskiu Pienine im Vergleich zur Branchendurchschnitt 6,02 % aus, was 2,11 Prozentpunkte höher ist als der übliche Durchschnitt von 3,91 %. Dies führt zur Einstufung "Gut".

In der fundamentalen Analyse gilt die Aktie von Vilkyskiu Pienine als unterbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 5,95 insgesamt 86 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt von 44 im Segment "Nahrungsmittel". Aus Sicht der fundamentalen Analyse erhält die Aktie daher die Einstufung "Gut".

In der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Vilkyskiu Pienine auf 4,49 EUR, während die Aktie selbst einen Kurs von 4,97 EUR erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt +10,69 Prozent, was zu einer Bewertung "Gut" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage hat derzeit einen Stand von 4,54 EUR, was zu einer Bewertung "Gut" mit einem Abstand von +9,47 Prozent führt. Die Gesamtnote für die technische Analyse lautet daher "Gut".

Sollten Vilkyskiu Pienine Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich Vilkyskiu Pienine jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Vilkyskiu Pienine-Analyse.

Vilkyskiu Pienine: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...