Interssant für jeden Vici Properties-Anleger!

Die technische Analyse der VICI Properties Inc basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs ergibt derzeit ein "Neutral". Der GD200 des Unternehmens liegt bei 30,87 USD, was bedeutet, dass der Aktienkurs (32,09 USD) um +3,95 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies führt zur Einstufung als "Neutral". Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der letzten 50 Tage beträgt 29,95 USD, was einer Abweichung von +7,15 Prozent entspricht und die Aktie in diesem Zeitraum als "Gut"-Wert klassifiziert. Insgesamt wird die Aktie daher als "Gut" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten vier Wochen eine Verbesserung des Stimmungsbildes bei VICI Properties Inc festgestellt werden, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Die Kommunikationsfrequenz hat sich nicht wesentlich verändert. Insgesamt erhält das Unternehmen daher eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Der RSI der VICI Properties Inc liegt bei 45,23 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, basierend auf einem Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 36,94 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung von "Neutral".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien über den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über VICI Properties Inc diskutiert. An zehn Tagen überwog die positive Kommunikation, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen dominieren positive Themen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie eine "Gut"-Einschätzung. Automatische Analysen der Kommunikation haben ergeben, dass vor allem "Gut"-Signale im Vordergrund standen. Insgesamt erhält VICI Properties Inc daher eine "Gut"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.