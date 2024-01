Interssant für jeden Veeva-Anleger!

Die Veeva-Aktie befindet sich derzeit mit einem Kurs von 204,5 USD um +11,36 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut". Über die vergangenen 200 Tage hinweg wird die Einstufung ebenfalls als "Gut" bewertet, da die Distanz zum GD200 bei +7,01 Prozent liegt. Somit wird die Aktie insgesamt als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) beträgt in den letzten 7 Tagen 24 und deutet somit auf eine überverkaufte Aktie hin, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch auf 25-Tage-Basis ist die Veeva-Aktie mit einem RSI-Wert von 28,2 überverkauft, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Gut"-Rating für Veeva basierend auf dem RSI.

Die Analysten bewerten die Veeva-Aktie derzeit ebenfalls als "Gut". In den letzten zwölf Monaten gab es 10 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 199,36 USD, was einem Abwärtspotential von -2,51 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Empfehlung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich, dass die Diskussionintensität über Veeva langfristig unterdurchschnittlich ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung ist gering, was ebenfalls zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" für das langfristige Stimmungsbild führt.