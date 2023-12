Interssant für jeden Vedanta-Anleger!

Der Aktienkurs von Vedanta hat in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 263,89 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu verzeichneten ähnliche Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche im Durchschnitt eine Nullrendite, was bedeutet, dass Vedanta im Branchenvergleich eine Outperformance von +263,89 Prozent erzielte. Auch im "Materialien"-Sektor lag die Rendite im letzten Jahr bei 0 Prozent, wobei Vedanta um 263,89 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Überperformance erhält Vedanta in diesen beiden Bereichen eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividende liegt Vedanta mit einer Ausschüttung von 5,79 % deutlich über dem Branchendurchschnitt Metalle und Bergbau, der bei 0 % liegt. Die Differenz beträgt 5,79 Prozentpunkte, was zu einer Einstufung als "Gut" führt.

Die Stimmung in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv gegenüber Vedanta. An zehn Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurde verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Vedanta gesprochen. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Gut". Insgesamt ergibt sich damit eine "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Vedanta-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 258,82 INR lag. Der letzte Schlusskurs von 257,2 INR weicht davon um -0,63 Prozent ab, was einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Betrachten wir den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so lag der letzte Schlusskurs mit 233,79 INR über dem gleitenden Durchschnitt (+10,01 Prozent), was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Vedanta-Aktie in der einfachen Charttechnik somit ein "Gut"-Rating.