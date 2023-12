Interssant für jeden UroGen Pharma-Anleger!

Der Relative Strength Index (RSI) der Urogen Pharma zeigt eine überkaufte Situation mit einem Wert von 75, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Bei einer Ausdehnung des Berechnungszeitraums auf 25 Tage bewegt sich der RSI auf 36, was auf eine neutrale Situation hindeutet und mit einem "Neutral" bewertet wird.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Urogen Pharma-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 13,03 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 14,4 USD deutlich darüber liegt. Dies führt zu einer Bewertung der Aktie als "Gut". Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs von 12,79 USD über dem gleitenden Durchschnitt, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt.

In Bezug auf die Analysteneinschätzung wurde die Aktie der Urogen Pharma von Research-Analysten mit insgesamt 1 "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht"-Einstufungen versehen, was zu einer langfristigen Einstufung als "Gut" führt. Das Kursziel für die Aktie liegt im Mittel bei 54 USD, was zu einer erwarteten Kursentwicklung von 275 Prozent führt und somit eine "Gut"-Einstufung ergibt.

In puncto Fundamentalanalyse beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Urogen Pharma aktuell 85,61, was 18 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt und die Aktie somit als unterbewertet ausweist, was zu einer "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe führt.