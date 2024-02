Interssant für jeden Unilever ADR-Anleger!

Unilever erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 5 Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers "Gut" ist. Diese setzt sich aus 4 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen zusammen. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Unilever vor. Die durchschnittliche Kursprognose von 4412,5 GBP ergibt ein Aufwärtspotential von 14,17 Prozent, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht.

Die fundamentale Analyse zeigt, dass Unilever mit einem KGV von 13,48 deutlich günstiger als das Branchenmittel in der Kategorie "Persönliche Produkte" bewertet wird und daher unterbewertet ist. Im Branchenvergleich liegt das Branchen-KGV bei 44,05, was einen Abstand von 69 Prozent ergibt. Aufgrund dieser Werte wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Verbrauchsgüter" liegt die Rendite von Unilever mit -5,94 Prozent mehr als 13 Prozent darunter. Die Branche "Persönliche Produkte" verzeichnet eine mittlere Rendite von 27,34 Prozent, während Unilever mit nur 33,28 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie im vergangenen Jahr ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 5,38 Punkten, was darauf hinweist, dass Unilever überverkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen an, dass Unilever weder überkauft noch überverkauft ist und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält das Unilever-Wertpapier damit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.