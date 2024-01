Interssant für jeden UBS-Anleger!

Ubs verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine starke Performance von 43,76 Prozent, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der "Kapitalmärkte"-Branche eine Outperformance von +33,91 Prozent darstellt. Auch im "Finanzen"-Sektor lag die Rendite von Ubs mit 35,08 Prozent über dem Durchschnitt von 8,68 Prozent im letzten Jahr. Aufgrund dieser überdurchschnittlichen Leistung erhält das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Ubs in den letzten Wochen kaum verändert, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Ebenso wurde in den sozialen Medien keine außergewöhnliche Aktivität in Bezug auf Ubs festgestellt, weshalb auch die Diskussionsstärke neutral bewertet wird. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" eingestuft.

Im Bereich der Fundamentalanalyse weist Ubs mit einem aktuellen Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 2,93 einen Wert unter dem Branchendurchschnitt von 23,96 auf. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus fundamentaler Sicht unterbewertet ist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Ubs-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) um +21,68 Prozent vom aktuellen Kurs abweicht, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50), so ergibt sich eine Abweichung von nur +3,88 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.